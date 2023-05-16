Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesindeki insanımızı kırmayalım

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına yönelik eleştirilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu, "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim" dedi.

Paylaşım şöyle:

"Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir."