Depremzede çocuklar, İsmailağa Cemaati'ne ait yurda teslim edilmiş

Kahramanmaraş merkezli depremde babalarını yitiren ve Gaziantep'ten Sakarya'ya getirilen dokuz yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa Cemaati'ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu'na yatılı olarak verildiği iddia edildi.

Bu durum bir tarikat üyesi tarafından doğrulanmış oldu.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Gaziantep'te babalarını kaybeden dokuz çocuk, anneleriyle birlikte Sakarya'ya getirildi. Bu çocuklar, anneleri olmadan Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait bağlı Mekke Mescidi - Hanife Akın Kuran Kursu'na verildi. Burada barındırılan çocuklara aynı zamanda hafızlık eğitimi verildiği öğrenildi.

'Kurs binası bize ait. Çocukları Sakarya Müftüsü bize yönlendirdi'

DW Türkçe'ye konuşan bir tarikat vakfı yöneticisi, "Mahmut Ustaosmanoğlu'nun müridiyim" diyerek "Kurs binası bize ait. Bu çocukları, kalacak yerleri olmadığı için Sakarya Müftüsü bize yönlendirdi. Biz de çocukları koruma altına aldık. Eğitimini Diyanet ile biz veriyoruz" dedi. İl Müftüsü Hasan Başiş ise kursun Diyanet'in kontrolünde olduğunu, eğitimini kendilerinin verdiğini ancak kursun yemek ve temizlik işlemlerini bu vakfın yürüttüğünü kaydetti.

Ancak görünürde Diyanet'e ait olan kursun, işletmesinin İsmailağa Cemaati'ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

DW Türkçe'ye konuşan Adem adlı vakıf yöneticisi, bilgileri doğrulayarak "Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş bizi aradı, 'böyle böyle çocuklar var. Bunlara yer açar mısınız?' dedi. Biz de çocukları aldık. Çocuklara deprem nedeniyle travma geçirdiği için psikolojik destek almış. Biz de bu çocukları bir nevi burada koruma altına aldık. Kursta kalıyorlar. Dokuz tane çocuk var burada. İki tanesi annelerinin yanına gitti. Yedi tanesi burada” dedi.

Çocukların Kuran kursunda geçici olarak kalacağını savunan Adem adlı görevli, "Zannedersem Antep'e dönecek bu çocuklar" dedi.

"Çocuklar neden annelerinin yanında kalmıyor" sorusuna yanıt veren tarikat üyesi, "Annelerinin yanında yer olmadığı için bize gönderildiler" dedi.

'Diyanet ile ortak açtık, eğitim de veriyoruz'

Adem adlı vakıf görevlisi, bu kursun Diyanet ile birlikte ortak açıklarını, kendi hocalarının yanı sıra Diyanet'in görevlilerinin de eğitim verdiğini savundu, "Bu bina bizim. Biz Diyanet'e gittik, beraber çalışalım dedik, tamam dediler. Diyanet'le hafız yetiştiriyoruz" ifadesini kullandı.

Müftü: Eğitimi biz, iaşeyi vakıf sağlıyor

DW Türkçe'ye konu üzerine demeç veren Sakarya Müftüsü Hasan Başiş ise "Burası Diyanet'e ait bir kurs ve bizim kontrolümüzde. Çocukların eğitimini ise biz veriyoruz. Bu bina, vakfa ait. Benzer birçok vakıfla böyle ortak Kuran kursları açtık. Onlar kursun yalnızca yemek, temizlik gibi hizmetlerini bu vakıf yürütüyor. İaşesini sağlıyor" dedi.

'Benzer durumda olan 39 çocuk da başka yerde kalıyor'

"Bu vakıf görevlileri içeride çocukların bulunduğu alana giriyor mu?" sorusu üzerine Başiş, "Kesinlikle çocuklarla konuşmuyorlar" dedi.

Ancak vakıf görevlisi Adem adlı kişi, yayın organına eğitimleri Diyanet'in yanı sıra kendilerinin de verdiğini söylemişti.

İl Müftüsü Hasan Başiş, "Çocuklar neden annelerinin yanında kalmıyor?" sorusu üzerine ise "Anneleri başka yerde kalıyor. Bu çocuklar 12 yaşından büyük olduğu için kadınların olduğu yerde kalmıyorlar. Benzer durumda olan 39 çocuk da başka yerde kalıyor" yanıtını verdi.

Öte yandan kurstaki çocukları görmek istediğini söyleyen DW muhabirleri, İl Müftüsü tarafından olumsuz karşılanarak geri çevrildi.

Bakan Yanık yalanlamıştı

Geçen hafta da bazı depremzede ve refakatsiz çocukların tarikat yurtlarına yerleştirildiği iddiaları gündeme gelmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, "Çocuklarla ilgili çözüm önerilerinin sunulmasını, eleştiri ve öneri gelmesini önemli buluyorum. Ancak çocuk hassasiyeti üzerinden toplumu kışkırtmaya ihtiyaç yok. Devlet ve kamu olarak refakatsiz çocuğu derneğe, vakfa, herhangi bir yere teslim etmemiz, denetimi kişi ya da kuruluşa vermemiz söz konusu değil. O bahsi geçen haberle ilgili hemen gittik ilgili adreste inceleme yaptık. Çocuklar anneleri yanında" açıklamasını yapmıştı.