Depremzede çadırında yangın: İkisi ağır üç yaralı

Kahramanmaraş merkezlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında üç kardeş yaralandı. Yaralı kardeşlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre; yangın, saat 02.00 sıralarında Denizciler Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 18 yaşındaki Ertuğ Veli Eker, 17 yaşındaki kardeşleri Yeşim Eker ve 4 yaşındaki Elif Mislina Eker isimli kardeşler yaralandı.

Durumu ağır olduğu belirtilen Yeşim Eker ve Elif Mislina Eker, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.