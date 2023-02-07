Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 381'e yükseldi

Kahramanmaraş'ta dün 04.17 ve 13.24'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Depremlerde yaralı sayısının 20 bin 426'ya yükseldiği bildirildi. Teyit edilmiş yıkılan bina sayısının ise 5 bin 775 olduğu açıklandı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 3 bin 381 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tatar, 5 bin 775 binanın yıkıldığının teyit edildiğini, 11 bin 302 yıkılan bina ihbarı geldiğini ifade etti.

Tatar, "Şu ana kadar toplam 285 artçı var. Sürekli artıyor bunlar. Meydana gelen artçılar 5 ve üzerinde olabiliyor, bunlar da hasarlı binalarda yıkım yaratabilir. Vatandaşlarımız hasarlı binalardan uzak dursunlar. Yaşamını yitirmiş vatandaş sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 406" diye konuştu.