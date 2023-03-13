Depremlerde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448 olduğunu duyurdu. Afet bölgesinde son durum hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 448'e yükseldi, bunlardan 6 bin 660'ı yabancı uyruklu ve çoğu Suriye vatandaşı" ifadelerini kullandı.