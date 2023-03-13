Erdoğan'a deprem bölgesinde 'Geliyor gelmekte olan' protestosu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte Hatay’ın Samandağ ilçesinde ziyarette bulundu.

Muhtarlar ve STK temsilcileriyle yapılan görüşmenin adından konuşan Erdoğan, "Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır" ifadelerini kullanırken, toplantı çıkışında bir yurttaşın protestosuyla karşılaştı.

Depremzede olduğu tahmin edilen yurttaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sloganlarından biri olan "Geliyor gelmekte olan" cümlesini tekrarladı.

Polis, tek kişilik protestoya hızla müdahalede bulundu.