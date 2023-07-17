Depremlerde 3 bin 500 çocuk annesini, babasını ya da ikisini birden kaybetti

11 ili etkileyen, en az 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinde çok sayıda çocuk ya annesini ya babasını ya da her ikisini kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman başta olmak üzere yetim ve öksüz kalan 3 bin 500 depremzede çocuğun 2 bin 500’ü halen deprem bölgesinde birinci derecedeki akrabalarının yanında yaşarken, 1000’e yakın çocuk diğer illerdeki birinci derecedeki akrabalarının yanına gönderildi.

Depremzede çocuklarla ilgili aktarılan resmi bilgiler şöyle: