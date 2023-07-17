Depremlerde 3 bin 500 çocuk annesini, babasını ya da ikisini birden kaybetti

11 ili etkileyen, en az 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinde çok sayıda çocuk ya annesini ya babasını ya da her ikisini kaybetti.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman başta olmak üzere yetim ve öksüz kalan 3 bin 500 depremzede çocuğun 2 bin 500’ü halen deprem bölgesinde birinci derecedeki akrabalarının yanında yaşarken, 1000’e yakın çocuk diğer illerdeki birinci derecedeki akrabalarının yanına gönderildi.
Depremzede çocuklarla ilgili aktarılan resmi bilgiler şöyle:
- 3 bin 500 çocuk ya annesini ya babasını ya da her ikisini kaybetti
- 2 bin 500 yetim çocuk deprem bölgesinde yaşıyor
- 1000 çocuk diğer illerdeki birinci derece akrabalarına gönderildi
- Aile Bakanlığı’nca bin 914 çocuk kayıt altına alındı
- Bin 850 çocuk ailelerine teslim edildi, 40 çocuk devlet korumasına alındı
- Depremzede bir çocuk evlatlık verildi, iki çocuk koruyucu aile yanında