Depremlerde 3 bin 500 çocuk annesini, babasını ya da ikisini birden kaybetti

Depremlerde yetim ve öksüz kalan çocukların akrabalarıyla yaşadığı ya da devlet korumasına alındığı belirtiliyor.

Haber Merkezi

11 ili etkileyen, en az 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinde çok sayıda çocuk ya annesini ya babasını ya da her ikisini kaybetti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman başta olmak üzere yetim ve öksüz kalan 3 bin 500 depremzede çocuğun 2 bin 500’ü halen deprem bölgesinde birinci derecedeki akrabalarının yanında yaşarken, 1000’e yakın çocuk diğer illerdeki birinci derecedeki akrabalarının yanına gönderildi.

Depremzede çocuklarla ilgili aktarılan resmi bilgiler şöyle: 

  • 3 bin 500 çocuk ya annesini ya babasını ya da her ikisini kaybetti
  • 2 bin 500 yetim çocuk deprem bölgesinde yaşıyor
  • 1000 çocuk diğer illerdeki birinci derece akrabalarına gönderildi
  • Aile Bakanlığı’nca bin 914 çocuk kayıt altına alındı
  • Bin 850 çocuk ailelerine teslim edildi, 40 çocuk devlet korumasına alındı
  • Depremzede bir çocuk evlatlık verildi, iki çocuk koruyucu aile yanında

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