Naci Görür'den olası İstanbul depremi için uyarı

Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda "Özellikle Anadolu Yakası'nda kırmızıya yakın alanlar kıyaya yakın. Anadolu Yakası'nda deprem bakımından zemin burada iyi olmasına rağmen kıyalara yakın yerler sorunlu" dedi.

Görür, İBB'nin olası İstanbul depremine karşı dayanıksız olduğunu düşünülen yapıların yenilenmesi çalışmasıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.

Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Görür, "Özellikle Küçükçekmece, Büyükçekmece Yöresi ve sahillerin daha fazla müracaat etmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Görür'ün ifadeleri şöyle:

"Özellikle Anadolu Yakası'nda kırmızıya yakın alanlar kıyaya yakın. Yani deprem şiddetinin, en büyük yer ivmesinin, hızının fazla olacağı alanlar. Anadolu Yakası'nda deprem bakımından zemin burada iyi olmasına rağmen kıyalara yakın yerler sorunlu. Avrupa'ya geldiğimiz zaman orada eksiklik görüyorum. Özellikle Küçükçekmece, Büyükçekmece Yöresi ve sahillerin daha fazla müracaat etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü orada zemin zafiyeti söz konusu depremin şiddeti, ivmesi, hızı da orada daha fazla. Dolasıyla, Anadolu Yakası için olumlu şeyler söylüyorum fakat Avrupa Yakası için o haritanın daha fazla özellikle sahil şeritlerinin kırmızıya biraz daha renklenmesi gerektiğini düşünüyorum."