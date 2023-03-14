Depremle üretim de göçüyor: İstanbullu sanayici Anadolu'da arazi arıyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Megakentte deprem beklentisi nedeniyle bazı sektörlerde daralma yaşanırken birçok işletme yeni konum arayışına girdi.

İstanbul Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Başkanı Muammer Ömeroğlu, Ekonomi gazetesinden Hatice Aydoğan Özsökmen’e sanayicilerin İstanbul’dan göç etmeye hazırlandığını söyledi. Ömeroğlu, sanayicilerin olası deprem riskine karşı fabrikalarını risksiz bölgelere taşımak için İstanbul’un 300-400 kilometre çevresindeki kentleri mercek altına aldığını belirtti.

Göçün ağırlıklı olarak Trakya’daki kentlere yoğunlaşmasıyla fiyatların hızla arttığını ve bölgenin cazibesini kaybettiğini vurgulayan Muammer Ömeroğlu, yatırımını Konya, Sivas, Manisa ve Kütahya’ya taşıma kararı alan sanayici sayısının çoğaldığını söyledi.