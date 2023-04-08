Depremin vurduğu ilçede İYİP'li belediye meclis üyeleri AKP'ye katıldı

Kahramanmaraş'ta depremde birçok binanın enkaza döndüğü Onikişubat ilçesinde belediye meclisi üyeleri Nuri Kara ile Halil İbrahim Kılıç, İYİP'ten istifa ederek AKP'ye geçti.

İki isim ve yeni üyeler için partiye katılım töreni düzenlendi. Törende konuşan AKP İl Başkanı Fırat Görgel "Muhalefet işimizi oldukça kolaylaştırıyor" dedi.

Görgel, İYİP'ten istifa eden Kara ve Kılıç'ın partilerine katılması ile ilgili şunları aktardı: "Bugün burada toplanmamızın amacı, muhalefetteki bu rahatsızlığı gören, bu memleketin evladı olan, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük örnek teşkil etmiş kardeşlerimizin partimize katılımını yapacağız. İki ismin de siyasi hayattaki bu değişiminin partimiz ve şehrimiz için hayırlar getirmesini diliyorum." (AA)