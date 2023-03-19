Kapitalizmin gerçek yüzü: Depremin vurduğu Onikişubat Belediyesi taşınmazlarını satıyor

Resmi Gazete'de Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanlığı'nın arsa satış ihale ilanı yayımlandı. Yaklaşık 47 bin metrekare yüzölçümlü 4 taşınmaz, 5 Nisan günü yapılacak ihale ile 61 milyon 820 bin lira tahmini bedel üzerinden satışa çıkarıldı.

Satışa çıkardığı arsaların imar durumu ticaret, turizm, konut ve sağlık tesisleri alanı olarak belirtilmiş.

Deprem gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle ormanların, meraların yapılaşmaya açılması için hazırlıklar yapılıyorken, en çok hasar gören Kahramanmaraş Belediyesi, mülkiyetindeki taşınmazlarını satıyor.

Çıkar ve rant dağıtma ilişkilerinin "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan deprem ve sel sonrasında bile sürdürülmesi, kapitalizmin gerçek yüzünü gösteriyor.