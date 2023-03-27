Depremin vurduğu dört kentte okullar 49 gün sonra açıldı

6 Şubat'taki depremlerin ardından, yıkımın yaşandığı kentlerde okullar tatil edilmişti. Depremin vurduğu kentlerde okullar kademeli olarak açılıyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 22 ilçede eğitim ve öğretim 49 gün sonra bugün başladı.

1127 okulun bulunduğu depremlerin merkez üssü Maraş'ta 12 okul yıkıldı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, okullar da kademeli olarak açılıyor. Ekinözü ve Andırın ilçelerinde tekrar ders başı yapıldı.

Hatay'da da depremde kentteki 1315 okuldan 5'i yıkıldı. Kentteki 7 ilçedeki 494 okulda ders başı yapıldı. Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerinde ders zili çaldı.

Depremin büyük hasar verdiği kentlerden Malatya'da da eğitim ve öğretime 49 gün sonra tekrar başlandı. Hasarsız olduğu belirlenen Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullarda eğitime başlandı.

Adıyaman'da ise Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilmişti. Depremin yıktığı kentlerdeki diğer ilçelerde okulların ne zaman açılacağına ise valilikler karar verecek.

'Ben yaptım oldu mantığıyla hareket ediliyor'

Deprem bölgesinin yüz yüze eğitim için henüz hazır olmadığını belirten eğitimciler ise okullarda yeniden ders başı yapılabilmesi için başta temel ihtiyaçlar olmak üzere birçok eksiğin tamamlanması gerektiğine işaret ediyor. Konuya ilişkin soL'a konuşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) üyesi Hizam Hasırcı, "Ben yaptım oldu mantığıyla hareket edildiğini düşünüyoruz. Öğretmenler ve öğrenciler psikolojik olarak eğitim sürecine hazır değil" açıklamasında bulundu.