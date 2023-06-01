Depremin unutulan yüzü: Kayıp çocuklar nerede?

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kayıp çocuklarla ilgili iddialar ortaya atılırken iktidardan çocukların akıbetine ilişkin tatmin edici açıklama gelmiş değil.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kayıp çocuklar hakkında en son 25 Mayıs’ta açıklama yaptı. Açıklamaya göre enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1914 çocuk kayıt altına alındı, kimlik doğrulaması ile 1841 çocuk ise ailelerine teslim edildi. Kayıplarını arayan aileler ise seslerini duyurmaya çalışıyor.

'Savcılık oyaladı'

4 yaşındaki Muhammet Emir Gültekin, deprem sırasında ailesiyle birlikte Hatay’ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’ndeki Nilüfer Apartmanı’ndaydı. Annesi, babası ve ağabeyi ile enkaz altında kalan Emir’den o günden beri haber alınamıyor. Yaşadıklarını anlatan Emir’in teyzesi Nurşen Kısa, dokuz gün içinde diğer aile üyelerinin cenazelerinin bulunduğunu söyledi. Kısa, “Deprem olduktan sonra biz kendi binamızdan kurtulduk ve kız kardeşimin evine gittik. Enkazın başından bir an bile ayrılmadık. Çalışmalar ancak beşinci gün başladı. Çalışmalar boyunca Emir’e dair hiçbir iz bulamadık” dedi.

Nurşen Kısa, “Savcılık 3 günden sonra çıkan her cenazeden DNA örneği alındığını söyledi. Ancak öğrendik ki onu da almamışlar ve bizi iki ay boyunca oyalamışlar. 60 gün sonra DNA örneği aldılar ama herhangi bir eşleşme olmadı. 14 Mayıs’ta annesinin mezarı açıldı ve DNA örneği alındı onun sonuçlarını bekliyoruz” diye konuştu.

Günlerce bekledi

Hatay’da Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde 2013’te tamamlanıp, “cennetten bir köşe” sloganıyla daireleri satılan 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Depremde geriye doğru yıkılarak yüzlerce kişiye mezar olan rezidansta 55 kişi hâlâ kayıp. Öğretmen Biray Beşerikli (35) ile kızı Nazende Dila Açıkgöz’den (6) deprem gününden beri haber alınamıyor. 17 gün enkaz başında bekledikten sonra, eşi Nuray Beşerikli ile Bursa’ya yerleşen emekli öğretmen Mehmet Beşerikli kızından ve torunundan gelecek bir haberi bekliyor.

Rönesans Rezidans’ta oturan öğretmen Tuğba Koşar (36) ile çocukları Mustafa Kemal (3) ile 8 aylık Mehmet Akif de ulaşılamayanlar arasındaydı. Koşar’ın annesi Suna Öztürk, kızı ile torunlarının da aralarında olduğu kayıp 55 kişinin ismi ile fotoğraflarının yer aldığı pankart yaptırıp evinin önüne asmıştı.