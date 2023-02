Depremin kayıpları: Enkazda olmayanlar, hiçbir yerde bulunamayanlar

Yaşanan depremin ardından birçok çaresizlik hikayesine tanık olduk. Kimisi yakınlarını kurtarmak için iş makinası bulamadı kimisi ise enkazdan kurtuldu ama yiyecek ekmek, yakacak soba aradı.

Ancak bunların dışında bir de yakınlarını enkazda bulamayan ve kayıp olduklarını düşündükleri yakınlarını arayan depremzedeler var. Çevrede yakınlarını gördüklerini söyleyen insanlara da rast geliyor bu depremzedeler. Hatay Defne'deki Selçuk Hadduroğlu da bunlardan biri. Günlerdir teyzesi Necla Dişer'i arayan Selçuk, gittiği her yerde, her sokakta teyzesinin izini arıyor.

'Profesyonel ekipler falan görmedik hiç'

Arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri sırasında teyzesine ulaşamadıklarını söyleyen Selçuk Hadduroğlu önce arama kurtarma gönüllüleri ile temasa geçiyor. "Bizim evleri gönüllüler aradı ve insanları çıkardı. Kimisini sağ salim kurtardılar ama kimisinin de cansız bedenine ulaştılar. Zaten profesyonel ekipler falan görmedik hiç. Teyzemi sorduk işte bak şu dairedeydi dedik. Ama kimse görmemiş gönüllülerden. Enkaz altında kalan ceset de yok şu an. Eniştem balkondan uzattığı çarşaf sayesinde kurtuldu. Hatta inerken de düşüp belini kırdı. Baksanıza hala fotoğrafta yapı denetim firmasını tabelası duruyor. Dikkatli bakarsanız en üst katta kurtarılmayı bekleyen bir de teyze var. O teyzeyi kurtardık sağ salim. Ama teyzemi bulamıyoruz" diye anlatıyor.

'Ne bir koordinasyon var ne bir iş birliği'

Teyzesi Necla Dişer'i sokak sokak arayan Selçuk, polise ya da bekçilere haber verdin mi sorusuna da yakınarak cevap veriyor. "Vermez olur muyum? Her yere haber verdim. Ama ne bir koordinasyon var ne bir iç iletişim var. Bana dediler ki böyle teker teker polislere söylemekle olmaz. Git Hatay Defne İlçesi Kaymakamlığı'na oradaki yetkililere söyle onlar anons geçsinler. Tüm birimlerin haberi olsun dediler. Gittim ben de. Sağolsunlar aldılar bilgileri anons da geçtiler. Ama hala sokakta sorduğum birçok görevli bize anons gelmedi, o Defne'deki polislere gitmiştir, biz dışardan geldik falan diyor. Yahu kardeşim sizin WhatsApp grubunuz falan da mı yok? İşte fotoğrafı, işte kimliği paylaşın işte bu bilgileri. Hala elimde afiş, kayıp ilanı dağıtıyorum ve sokak sokak geziyorum."

'Yemek yerken gördüm diyen de var kendisine iğne yaptım diyen de...'

Teyzesi Necla Dişer'in deprem sonrasında ağır bir travma geçirdiğini düşünen Selçuk Hadduroğlu, teyzesinin kendisinde olmadığını düşünüyor. Günlerdir sokaklarda kayıp olan teyzesinin izini arayan Selçuk özellikle de yemek dağıtım noktalarına ve sağlık birimlerine dikkat çekiyor. "Teyzemin belli ki şu an akıl sağlığı yerinde değil. Büyük bir deprem ve büyük bir yıkım yaşadı. Şu an kendisinde değil diye düşünüyoruz. Ama sokak sokak gezip fotoğrafını gösterdiğim kişilerden bu kadını kesin gördüm diyen insanlara rast geldim. Kimisi Defne'de bir parkta yemek yerken görmüş kimisi bir yere eşya taşırken. Ben bu kadına iğne yaptım diyen sağlık görevlisi de var. Tüm bunlar umutlarımızı artırıyor ama ne yazık ki tek bir iz bulamıyoruz. Bir yere mi sığındı, şehir mi değiştirdi bilmiyoruz"

'Çok zor bir şey. Enkazda kalsa en azından ne olduğunu bilecektik. Böylesi bir umut çok zor'

Selçuk Hadduroğlu "Korkuyoruz. Başına bir şey gelirse diye. Ya bir şeye ihtiyacı var da diyemiyorsa ya da şu an yağan yağmurda acaba ıslanıyor mu bilmiyoruz. Böylesi bir umut çok zor. Bir an önce sağ salim ulaşmak istiyoruz. Sadece Antakya'da ya da Defne'de değil belki İskenderun, Arsuz, Samandağ bölgesine geçti. Belki de trenle Mersin'e gitti. Mersin'den Hatay'a kadar her yere haber verdim. Her yeri dolaştım. Bulana kadar da devam edeceğim. Gören duyan olursa bir kez daha dikkatli baksın fotoğrafına. Belki başında bir bere belki de bir sargı bezi var bilemiyoruz. Belki adını da hatırlamıyor. Ama belli ki kendisinde değil. Belli ki hafızasında, ruh sağlığında problemler var. Şu ana kadar tüm yaralarını insanların verdiği destekle çözdü Hatay halkı. Kayıplarımızı da yine böyle bir dayanışma ile bulabiliriz diye düşünüyorum" diyor.

Selçuk Hadduroğlu İletişim: 0539 404 79 10