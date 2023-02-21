soL TV | AFAD ve Kızılay neden çöktü?

Depremin üzerinden iki hafta geçti, depremzedeler hâlâ aç ve açıkta.

Depremin yıkıntıları altında kalan ilk iki kurum ise afetzedelerin yardımına koşmakla görevli Kızılay ve AFAD…

Yeryüzünde yardım göndermediği yer bırakmamakla övünen bu iki kurum, çadır fabrikalarının olduğu şehre üç beş çadır gönderemedi. Hatta Kızılay, bölgede ekiplerini gönderip fotoğraf bile veremedi. Ama buna rağmen “kamu spotları” ile para istemeyi akıl etti. Her iki kurumun da ilk refleksleri depremi gerekçe gösterip bağış istemek oldu.

"AFAD ve Kızılay Neden Çöktü?" soL TV'de yayında: