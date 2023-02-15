Depremin 227. saatinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan Cemile Kekeç (74), depremden 227 saat sonra kurtarıldı.

Yıkılan Kalkan Apartmanı’nda, yapılan incelemede enkaz altında, yaşayan birinin olduğu tespit edildi. Arama-kurtarma ekipleri apartmanın enkazında çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Cemile Kekeç'e ulaşıldı.

DHA'nın haberine göre ekipler, Cemile Kekeç ile temas kurunca büyük sevinç yaşadı. Bir arama-kurtarma personeli, "Bir mucize oldu. 10'uncu günde bir mucize oldu. Teyzemizi alacağız inşallah" diyerek ağladı.

Cemile Kekeç, enkazdan çıkarıldıktan sonra iş makinesinin kepçesine konularak ambulansa taşındı. Cemile Kekeç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.