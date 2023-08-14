Depremden sonra 'yatay mimari' sözü verilmişti: Gaziantep’te 18 katlı otele onay

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerin ardından 'yatay mimari' söylemlerinin aksine dikey mimari yapılara bir bir onay verilmeye başlandı. Gaziantep’teki 18 katlı otel projesine geçen günlerde onay verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirket, Gaziantep Valiliği’nden “Çevresel etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı aldı.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, OSKA İnşaat, Gaziantep’in Şahintepe ilçesinde 2 milyon lira değerindeki otel projesi için haziran ayında ÇED başvurusunu yaptı. Başvuru dosyasının incelenmesinin ardından yaklaşık bir ay sonra projeye “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Bu kararla birlikte deprem bölgelerinden olan Gaziantep’te 2 bodrum kat, 1 zemin kat ve 18 normal kat olmak üzere toplam 21 kattan oluşacak olan otel projesi gerçekleştirilecek. 238 odalı olması planlanan projede 450 kişilik büyük salon, 50 kişilik küçük salon ve benzeri sosyal alanlar yapılacak.

Sırada 24 kat var

Şanlıurfa’da da Ömer Bucak İnşaat tarafından yapılması planlanan 24 katlı otel projesi için geçen aylarda ÇED süreci başlatılmıştı. 402 milyon 931 bin lira değerindeki projeye onay verilmesi durumunda bölgeye 248 odalı otel inşa edilecek. Bu otel de zemin altı 2 kat, zemin kat, asma kat ve asma kat üstü 24 kat artı teras olarak planlandı.

Neden yatay mimarı?

Uzmanlar her fırsatta Türkiye’nin deprem riskli bir ülke olduğunu ve yapılaşmanın yatay mimari şekilde yapılması gerektiğini söylüyor. Buna karşın, yoğun şehirleşmeyle birlikte dikey mimari tercih ediliyor. Dikey mimari ve birim alanda nüfus yoğunlaşması afet durumlarında tahliye sıkıntılarını artırıyor. Ayrıca olası bir yıkımda, dikey mimariyle inşa edilmiş yapıdaki nüfusun yoğun olması daha fazla insanın zarar görmesine neden oluyor. Uzmanların dile getirdiği yatay mimari ise çevreye ve doğal yapıya uygun inşa ediliyor. Bu yöntem, şehir siluetinin düzgün olmasının yanı sıra deprem durumunda da müdahaleyi kolaylaştırıyor.