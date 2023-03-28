Depremden 111 saat sonra enkazdan çıkarılan yurttaş yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan 7 katlı apartmanın enkazından 111 saat sonra çıkarılan 46 yaşındaki Ayşegül Türkmen, 47 gündür tedavi görmekte olduğu Kayseri’de hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Onikişubat ilçesindeki 7 katlı Arıkan Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan Yusuf Türkmen ile çocukları İbrahim, Aysun ve Zehra Türkmen hayatını kaybetti, eşi Ayşegül Türkmen ise 111 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkartıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Türkmen, yoğun bakımdaki tedavisinin 47'nci gününde yaşamını yitirdi. Ayşe Türkmen'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Türkmen'in cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü.