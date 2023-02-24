Depremde yedi sanatçısını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu: Bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız

Hatay'da 2007 yılında kurulan Antakya Medeniyetler Korosu'nun yedi sanatçısı Maraş merkezli depremlerde enkaz altında hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre yaşamını yitiren koro üyelerinin Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz olduğu öğrenildi.

İki yüz kişilik koronun geride kalan birçok üyesi ise Türkiye'nin farklı illerine dağıldı.

Şef Yılmaz Özfırat, koronun kadim şehir için yeniden bir araya geleceğini vurgulayarak, “Tekrar bu şehri hayata geçireceğiz. Bugüne kadar hep şehir bize adını verdi. Artık sıra bizde. Biz şehre adımızı vermek zorundayız. Bakın Antakyalılar döndü ve bu şehri tekrar ayağa kaldırıyorlar diye. Birkaç ay geçmesi gerekiyor. Akabinde döneceğiz. Tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Tekrar konserlerimize gideceğiz” dedi.