Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: 'Be ahlaksız, be namussuz, be adi'

Bizim Gazete’nin 26. sayısı bugün “Be ahlaksız, be namussuz, be adi – Halka hakaret edilmez, bunu öğreneceksiniz” manşetiyle okurlarıyla buluşuyor.

Gazetenin manşet yazısında şöyle deniliyor:

“Halk iktidarın söylediklerinden bambaşka bir gerçeği yaşıyor. Bu gerçek ne kadar yok sayılmak istense de bütün ülkeye mâl oldu bile. Başlarda iktidar ve etrafındaki devlet yetkilileri fotoğraf çektirmek için bile halkın arasına inemezken, şimdilerde kameralara uzamış sakallarıyla poz veriyor ve nasıl da çalışıp çabaladıklarını göstermeye uğraşıyor.

Ama gerçek ortada: Devletin kaynakları gereken zamanda harekete geçirilmedi. Çünkü afete koşmak için görevlendirilmiş kurumların içi boşaltılmış, iktidar ortaklarının akrabalarına oyun alanı yapılmıştı.

Halk kendi yaralarını kendi sarmaya çalışırken ortalarda görünmeyen AKP devleti, şimdi sadece gerçekleri örtmek ve halkı susturmak için sahnede.

Herkesin yaşayarak gördüklerini görmemek için kendini rezil eden medya ise artık kimse için inandırıcı değil. Felaketlerin en büyüğünü depreme AKP’yle yakalanarak yaşamış olan halk, tehdit ve hakaretlerle susturulamıyor.

AKP iktidarının büyüklü küçüklü memurları yıkımdan sonra açılacak rant alanları için masa başında hesaplar yapmaktan başka bir iş görmezken depremin ilk günlerinde ortalıkta gözükmeyen AKP’li Cumhurbaşkanı sahne alıyor. En iyi yaptığı şeyi yapmak üzere: Halka hakaret etmek için...

Oysa son damla bardağı çoktan taşırdı.

Erdoğan şansını zorluyor."

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle:

Depremlerin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen çadır yok!

Yurttaş Sözü'nün şifreleri

Mezar otel: Isias

Bataklığın dibi: Yandaş medya

Enkazdan çıkana patron eziyeti

Savaş tehdidi büyüyor

Yobazlık öfkeyi bastırabilecek mi?

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