Kemal Okuyan: Çözüm planlı ve devletçi-toplumcu bir sistem

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından çok sayıda kentte binlerce ev yıkıldı. Yıkılmayan evlerin bir bölümüyse ağır hasar aldı.

Hasarlı binalarda yaşayan yurttaşlar endişeli bir şekilde bekleyişini sürdürürken, söz konusu bölgelerle ilgili "kentsel dönüşüm" tartışması başladı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya dikkat çekti. Okuyan, "Çözüm planlı ve devletçi-toplumcu bir sistemdedir. Bu ülkenin emekçileri, meslek kuruluşları, bilim insanları kâr peşindeki şirketler devre dışı bırakıldığında ortaya çıkacak üretici ve yaratıcı enerjiyle Türkiye’nin konut sorununu çözer. O zaman görürsünüz kentsel dönüşümü" dedi.

Kemal Okuyan'ın tweetleri şöyle:

"İktidar yanlıları kentsel dönüşüme itiraz edenleri işaret ederek sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor. Piyasa ekonomisini karşısına almadan kentsel dönüşüme itiraz edenlerle bir ortaklığımız yok. Yurttaşlarımızın çürük ve sağlıksız binalarda oturmasını savunacak değiliz.

Biz kentsel dönüşüme, 1. İnşaat şirketlerini ve bankaları ihya ettiği, 2. İnsanların yaşam alanlarını rant hesabıyla yok ettiği, 3. Halkı ağır borç yüküne soktuğu 4. Siyasal ve kültürel hesaplar içerdiği 5. Çirkin kentler yarattığı için karşı çıktık.

Çözüm planlı ve devletçi-toplumcu bir sistemdedir. Bu ülkenin emekçileri, meslek kuruluşları, bilim insanları kâr peşindeki şirketler devre dışı bırakıldığında ortaya çıkacak üretici ve yaratıcı enerjiyle Türkiye’nin konut sorununu çözer. O zaman görürsünüz kentsel dönüşümü."