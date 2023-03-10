Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 47 bin 932'ye yükseldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 47 bin 932'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Murat Kurum'un konuşmasından satır başları şu şekilde: