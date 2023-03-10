Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 47 bin 932'ye yükseldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 47 bin 932'ye yükseldiğini açıkladı.
Bakan Murat Kurum'un konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Bir taraftan hasar tespit çalışmamız devam ediyoruz. 1 milyon 706 bin binana inceleme yapıldı. Bu binalardan 821 bin 302 bağımsız bölümün ağır hasarlı, acil yıkılacak olduğunun tespitini yapmış olduk. 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Diğer illerimizde de yüzde 90 seviyesindeyiz.
- Her bir kurulumuz oluşturulurken kendi meslek dallarına ilişkin daha öne çıktığı alanlarda belirledik. Afet öncesi yapılması gerekenler, sonrası, yeni teknolojiler gibi alanda belirlemiş olduk. Her kurulumuzdan arkadaşlarımız sürece katkı sağlayacak. 11 ilimizi gerekse şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirecek kurumlarımız hakkında bilgi vermek istiyorum.
- Birincisi sosyal politikalar kurulu. İkinci kurulumuz deprem ve yer bilimleri, aktif fay hatlarının dijitalleştirilmesine. Buradaki zeminin depremlere karşı güvenli olup olmadığını araştırılması ve bu noktadaki tüm hazırlıklara yönelik verileri paylaşacaklar. Hasar tespit kurulu: Tüm Türkiye'deki riskli yapıların tespitini yapacak. Bu tespitle birlikte yapılması gerekenleri de ortaya koyacağız.
- Enkaz ve atık yönetim kurulu: Afet sonrası atıklar başta olmak üzere çok sayıda atık türü ortaya çıkmakta. Şehirleri inşa ve ihya kurulumuz afetle birlikte meydana gelen tahribatı giderecek. Geçici ve kalıcı konutlar yapacak.