Depremde yakınlarını kaybedenlerin yakaladığı müteahhit tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, müteahhitliğini yaptığı ve depremde çöken binalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ilçeden kaçan müteahhit Mehmet Özat hakkında "yakalama kararı" çıkarılmıştı.

Aradan geçen sürede bulunamayan Özat, bugün öğle saatlerinde Ankara Bilkent'teki alışveriş merkezinin açık otoparkında beklerken görülmüştü. Özat'ın yaptırdığı binanın depremde yan taraftaki binanın üzerine yıkılması sonucu ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı, bu sırada kimliğini sorduğu Özat ile diyaloğunu cep telefonuyla kayıt altına almıştı.

Boyacı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alan Özat, Beytepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülmüştü

Burada ifadesi alınan Özat'ın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyedeki işlemlerin ardından tutuklandığı bildirildi.