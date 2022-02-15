Depremde sağ çıktığı ağır hasarlı binadan düşerek yaşamını yitirdi

30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İzmir’de büyük bir yıkıma neden olmuştu. Bayraklı ilçesinde 12 bina tamamen veya kısmen göçtü. 117 kişi yaşamını yitirdi, en az 1032 kişi yaralandı.

12 Şubat akşamı saat 17.30'da Mansuroğlu Mahallesi 273/8 Sokak'ta bulunan ve depremde ağır hasar aldığı öğrenilen 8 katlı bir binadan ailesiyle birlikte sağ çıkan Metin Alan eşyasını almak için tekrar binaya girdi.

8 yaşındaki kızı ile beraber binanın 8'inci katındaki dairesine çıkarak dolabı sökmek isteyen tuhafiye mağazası çalışanı Alan, henüz belirlenemeyen bir sebeple balkondan aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan 49 yaşındaki Metin Alan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Alan'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)