Depremde kullanılmaz hale gelmişti: 'Hatay Havalimanı'nı maalesef aynı yere yapacağız'

Uzmanların uyarılarına kulak tıkayarak Amik Ovası’na inşa edilen ve Maraş merkezli depremlerde zeminlerdeki çatlaklar nedeniyle kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı’nda ikinci kez aynı hata yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; bilirkişilerin, akademisyenlerin, mahkeme kararlarının ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın itirazlarına rağmen yapılan Hatay Havalimanı'nın aynı yere yeniden yapılacağını duyurdu.

Müdahaleyi geciktirdi, can kaybı arttı

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre; Hatay Havalimanı, 6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerde pistinde oluşan çatlak ve kırıklar nedeniyle kullanıma kapatıldı.

En az 22 bin kişinin hayatını kaybettiği Hatay'a yönlendirilen arama kurtarma ekiplerinin kritik önem taşıyan ilk saatlerde havaalanını kullanamamasının şehre müdahaleyi geciktirdiği ve can kaybı sayısını artırdığı belirtildi. Hava yolunun kapalı olması ayrıca bölgede kara trafiğine neden oldu.

Ayrıca 2009 ve 2014 yıllarında havalimanını sel de basmıştı.

Raporlara karşı ÇED raporu aldırdılar

AKP iktidarının tüm mahkeme kararlarına ve uyarılara rağmen Hatay Havalimanı’nı inşa ettiği ortaya çıkmıştı. TEMA’nın havalimanı için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararına karşı açtığı davada, bilirkişiler depremsellik etkisi çalışmasının eksik olduğunu belirterek riske dikkat çekmişti.

Yine davada, Hava Kuvveti Komutanlığı Uçuş Emniyet Şube Müdürü tarafından verilen rapor da görmez gelinmişti. Raporda, alanın uçak-kuş çarpışması bakımından çok yüksek risk taşıdığına dikkat çekilmişti. Tüm bu kararlara, uyarılara ve itirazlara rağmen AKP iktidarı, peş peşe aldırdığı ÇED kararlarıyla Hatay Havalimanı’nı inşa etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Maalesef aynı yere yapacağız

Yaşananlardan ders çıkarmayan AKP iktidarı, yeni Hatay Havalimanı projesini aynı yerde yapacağını açıkladı.

Amik Gölü’ne yapılmasının tehlikeli olduğu görülmesine rağmen farklı bir alternatif olmadığını iddia eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yenişafak gazetesine verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:

“Hatay’a havalimanı projesi yaptık. Şimdi hızlıca ihalesini yapıp havaalanını yeniden yapacağız. Maalesef projeyi aynı yere yapacağız. Çünkü başka bir yer yok orada. Artık yaklaşım olarak Rize'deki ve Ordu, Giresun'daki havaalanı yaklaşımıyla denizin içerisine nasıl yapmışsak burada da Amik Gölü'nün içerisine aynı mantıkla yapacağız”

BirGün’e konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç, Bakan’ın “Maalesef aynı yere yapacağız” ifadesinin yanlış bir iş yaptıklarının göstergesi olduğunu belirtti. Hatay Havalimanı’nda sık sık su baskılarının da yaşandığını hatırlatan Yüzgeç, “Hatay’da risk geçmiş değil. Ölüdeniz Fay Hattı’nın hala stres biriktirdiğini biliyoruz. Uyarılara rağmen Amik Ovası’na riskli şekilde yapılan Hatay Havalimanı ısrarları sürüyor. Ülkenin kaynakları bu yanlış projelerde heba ediliyor" dedi.

'Yağışta sel basar, depremde pist çöker'

6 Şubat’ta Maraş’ta gerçekleşen ilk depremde pisti kırılan Hatay Havalimanı’nın barındığı riskleri ortaya koyan 13 yıl önceki bilimsel çalışma yeniden gündem oldu. Doç. Dr. Emre Özşahin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde uzmanken 2010'da yaptığı çalışmada, jeomorfolojik özellikler dikkate alınmadan bilinçsizce yapılan havalimanı için "Yağışta sel basar, depremde pist çöker" dediği ortaya çıkmıştı.

Özşahin'in alanın 1. derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatmasının yanında, havalimanının oturduğu zeminin özelliklerini sıralayarak, bölgenin zaten riskli olan yapısında burasının daha da riskli olduğuna dikkat çekiyor.

'Yer belirlenerek havaalanı taşınabilir'

Hatay’da yapılan havaalanı ve hastane gibi birçok yerin uygun olmayan bölgelerde yapıldığını söyleyerek izinler verildiğini belirten Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise “Havaalanının yerinin kesinlikle değişmesi lazım ama Sayın Ulaştırma Bakanımıza şunu sormak isterim. Oraya keyfi uçaklar iniyor ama tarifeli uçaklar inemiyor. Altı buçuk ay oldu, oradaki bir asfalt düzeltilemez mi, siz 22 yıldır hükümetsiniz, bunu sizin bir haftada bitirmeniz lazım. Altınözü veya İskenderun tarafında bir yer belirlenerek havaalanı taşınabilir” diye konuştu.