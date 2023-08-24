Bakan Uraloğlu'ndan 5 soruluk Hatay Havalimanı önergesine 2 cümlelik yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle Hatay Havalimanı’yla ilgili beş soru soran Kara'nın soru önergesine iki cümlelik cevap geldi.

Uraloğlu soru önergesini, "Hatay Havalimanı 6 Şubat itibariyle hava trafiğine kapatılmış olup, 9 Şubat’tan itibaren yalnızca VFR (görerek uçuş) şartlarında ambulans, emergency, insani yardım, VIP ve askeri amaçlı olmak üzere helikopter uçuşları yapılmaktadır. Hatay Havalimanında etüt ve proje çalışmaları devam etmekte olup, tamamlanmasına müteakip pist, apron ve taksi yollarının yenilenmesine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılacaktır" sözleriyle yanıtladı.

‘Sorularımıza yanıt alamıyoruz’

Sorularına yanıt alamayan Yıldırım Kara, Bakan Uraloğlu'na tepki gösterdi. Konuya ilişkin bir basın açıklaması yapan Yıldırım Kara, "Hatay Havalimanı ile alakalı sorularımıza cevap alamıyoruz" diye konuştu.

Depremin üzerinden 6 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen Hatay Havalimanı’nın hâlâ kullanılamaz halde olduğunu belirten Nermin Yıldırım Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Havalimanı inşa edilirken de birçok soru işareti mevcuttu. Hem muhalefet hem bilim insanları hem de sivil toplum örgütleri birçok uyarıda bulunmuştu. Süreci hepimiz yakından takip etmiştik. Havalimanı inşaatı ilk kez 2000 yılında gündeme gelmişti. Mustafa Kemal Üniversitesi’nin hazırladığı ÇED raporundan sonra Kuş Araştırmaları Derneği de bir araştırma yayınlamıştı. Bu bölgenin kuş göçleri açısından ne kadar önemli olduğu gözler önüne serilmişti. O dönem yine de MKÜ’nün hazırladığı ÇED onaylandı ama 2003 yılında Adana Bölge Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Sonrasında bütün çevrecilerin uyarılana rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında, Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED raporuyla inşaata imkân tanıdı ve Hatay Havalimanı 2007’de yapıldı. Tamamlanmasına kadar geçen sürede havalimanının olduğu kısmın fay hattı üzerinde bulunduğuna dair birçok tartışma yaşandı. Aktif fay hattının üzerine, kurutulan Amik Gölü’nün yatağına bu havalimanını inşa ettiler. Yağış aldıkça bu havzada taşkınlar ve sel meydana gelmeye devam ediyor. Yani sözün özü, her şey göz göre geldi. Bundan sonra da eski tas eski hamam olacaksa yapılacak hiçbir şeyin anlamı yok."

Nermin Yıldırım Kara, Abdulkadir Uraloğlu'na şu soruları yöneltmişti: