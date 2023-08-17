Depremde evini kaybedenlere altı ay sonra elektrik faturası gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 1 blokunun yıkılması sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi’ndeki daire sahipleri, 3 gün önce kısa mesaj yoluyla elektrik faturası gönderildi.

Faturaların tepkilere neden olmasının ardından enerji şirketi yetkilileri açıklama yaptı. Elektrik bedellerinin bakanlık tarafından ödeneceği belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, sitenin alışveriş merkezindeki sinema salonunu kaybeden Abdulkadir Aydın, kendilerine sadece fatura geldiğini Bakanlığın ödeyeceğine dair bir mesajın gelmediğini belirterek, “Yıkık olan bir yere 6 ay sonra elektrik faturası gönderildi. Galeria Sitesi sakinlerine gönderilen mesaja bakın. Bu tür hataların yapılmaması gerekiyor” diye konuştu.