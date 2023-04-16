Depremde 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nin inşaatında çökme meydana gelmiş

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nde 89 kişi yaşamını yitirmişti. Sitenin müteahhidi Sedat Eser, binada inşaat halindeyken çökme meydana geldiğini söyledi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre; Eser, savcılıkta verdiği ifadede “Birinci katın betonu dökülürken bir kolonun kalıbı iyi sıkıştırılmadığı için küçük çapta bir kaza oldu” dedi.

Eser'in ifadesindeki ilgili kısım şöyle:

"Bloklar ayrı ayrı değil, aynı anda inşa edildi. Bu inşaatta 1. katın betonu dökülürken valilik tarafına bakan kısmında iki blok arasında bir kolonun kalıbı iyi sıkıştırılmadığı için döküldü, küçük çapta bir kaza oldu ancak ölen ve yaralanan olmadı. O dönem basında ‘Galeria çöktü’ şeklinde asılsız haber yayınlanması üzerine berebar inşaatı üstlendiğim Mehmet Şirin Yiğit ile birlikte DÜTF’den bir rapor aldırmıştık. Bu rapora göre meydana gelen çökmenin binanın statik yapısına herhangi bir etkisi olmadığı tespit edildi.”