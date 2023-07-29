Depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın kolonu eksik yapılmış

Gaziantep'te Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depremde Mustafa Kökmen Bulvarı'nda yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Furkan Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar Nejdet A, Yılmaz Şahin Y, Faik ve kardeşi Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, yapı ruhsatına göre 1997'de yapımına başlanan, 2001'de ise yapı kullanma izin belgesi verilen Furkan Apartmanı'nın, depremin ardından neden yıkıldığına ilişkin bilirkişi heyeti oluşturulduğu kaydedildi. Bilirkişi raporunda, mimari projeyle statik projenin bariz şekilde birbirinden farklılık göstermesine rağmen bu projeleri onaylayarak yapı ruhsatı veren kişilerin görevlerini ihmal ettikleri yer aldı.

'Çökmenin asıl nedeni taşıyıcı sistemdeki bozulmalar'

Raporda binada kullanılan malzemelerden çelik donatıyla ilgili kayda değer bir sorun olmadığı, beton dayanımının ise yüzde 16,5 düşük olduğu tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Binanın göçmesinde dayanım düşüklüğünün etkisi olmakla birlikte, çökmenin asıl nedeni taşıyıcı sistemdeki düzensizlikler, bozulmalar ve eklentilerdir. Mimari ve statik projedeki tutarsızlıklar, uygulamanın bazı hususlarda projelerden farklı olması (S9 kolonunun projeden çıkartılmış olması ve bazı kirişlerin yerinin değiştirilmesi gibi) ve uygulama aşamasında oluşan proje değişiklikleri için revizyon projesi hazırlatarak belediyeden onay almamasından dolayı fenni mesul mühendisin ve müteahhidin kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Müteahhidin, inşa sürecinde gerekli özenin gösterilmemesinden ve ruhsata aykırı şekilde bina inşa etmesinden dolayı kusurlu olduğu kanaatine ulaşılmıştır."

Fazladan teras kat yapılmış

Apartmanın simetrik bir yapı olduğu belirtilen raporda, "Simetrik yapının da kabaca olduğu yere çökmesi beklenirdi. Binanın arka tarafa doğru yıkılması ve binanın dışa doğru değil de iç tarafa merdiven boşluğuna doğru çökmesi binanın arka bölümünde birden fazla kolonun eksik olduğunu (S9 ve S11 gibi), simetrisinin bozulduğunu ve teras kat gibi binanın arkasına fazladan yük eklendiğini ortaya koymaktadır. Binanın arka bölümünde izinsiz birçok tadilat yapılmıştır. Bu tadilatların kapsamı yıkılan binanın enkazında tespit edilememiştir. Binanın taşıyıcı sistemi olan kolonlara, projede olmayan müdahaleleri ve projede olmayan eklentileri yapan kişilerin önemli derecede kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

Sanık Yılmaz Şahin Y'nin inşaat mühendisi olduğu, yıkılan apartmanın projelerini çizdiği, aynı zamanda yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine göre fenni mesulü olarak görev yaptığı, bu nedenle bilirkişi raporunda belirtilen projelerdeki tutarsızlıklardan sorumlu olduğu ifade edilen iddianamede, projelerin uyumsuz olması, binanın imalatında kullanılan malzemenin kalitesi, beton dayanımının olması gerekenden düşük olduğu ve S9 kolonunun inşa edilmediği, bu nedenle yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine yapının müteahhidi olan Abdullah Devrim S. ile ifadelerde asıl müteahhidi olduğu belirtilen Hasan Hüseyin S'nin ölen ve yaralanan kişilere karşı taksirle sorumlu olduğu kaydedildi. (AA)