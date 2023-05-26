Depremde 15 kişi yaşamını yitirmişti: AKP'li yöneticiye üç ay sonunda tahliye

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden birisi de Malatya olmuştu. Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki 7 katlı Kırçuval Oteli'nin yıkılması sonucunda ise TVF Erkekler Voleybol 2’nci Ligi 6’ncı Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu yaşamını yitirmişti.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, hayatını kaybeden yurttaşların yakınları otel işletmecisi ve AKP'li Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval hakkında suç duyurusunda bulundu. Kırçuval, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde Çarşamba günü görülen davada mahkeme heyetinin, Kırçuval hakkında “sabit ikametgah sahibi olması”, “soruşturmanın geldiği aşama”, “bu süreçten sonra delil karartmanın mümkün olmaması” gerekçeleriyle tahliye ve yargılamanın tutuksuz sürmesi kararı verdiği öğrenildi.