Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.