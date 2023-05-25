Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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