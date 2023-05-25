Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.