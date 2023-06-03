Deprem uzmanı açıkladı: 'Küçük depremler Marmara Denizi’nin canlı olduğunun göstergesi'

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre Marmara Denizi'nde Bursa Gemlik'te saat 03.52'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 5,14 km olarak açıklandı.

CNN Türk yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremi ve beklenen İstanbul depremine etkilerini yorumladı.

Şükrü Ersoy şöyle konuştu:

"Küçük depremler, bizim İstanbul ve çevresinde Marmara’da depreme daha iyi hazırlanmamız gerektiği mesajını bize vermektedir. 3,5 büyüklüğündeki deprem bir habercidir, Marmara Denizi’nin canlı olduğunun gelecekte büyük depremler üretebileceğinin bir göstergesi.

Türkiye'nin İstanbul depreminin yıkımına tahammülü yok. O yüzden kentsel dönüşüm projelerimizi Marmara çevresindeki yerleşim yerlerinde hızlandırmamız gerekiyor. İstanbul için en kötü senaryonun 7,5 büyüklüğündeki deprem olduğunu biliyoruz. Tarihsel süreçler içerisinde buna benzer depremler zaten var."