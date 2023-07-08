Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklandı

Adıyaman'a giden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, valilikte düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Deprem felaketinin ardından kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Tunç, toplantı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre, Tunç, adli soruşturmalara başlandığını kaydetti. "Deprem soruşturmalarında delillerin toplanmasının önemli olduğunu ve bu kapsamda bölgeye çok sayıda savcı ve bilirkişi görevlendirildiğini" söyleyen Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Bu anlamda binalardaki incelemeler ve karot örneklerinin alınmasıyla ilgili hızlı bir çalışma gerçekleştirdi. Tabi bir taraftan hasar tespitleriyle ilgili çalışmalar, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan cezai soruşturmalar devam etti. Bu anlamda şu ana kadar 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişiler arasında tutuklanan 351 kişi hakkında soruşturmaları devam ediyor. 642 kişi hakkında da adli kontrol şeklinde soruşturmalar devam ediyor."