Ankara'daki depreme ilişkin açıklama: 'Tehlikeyi hiçbir şekilde değiştirmedi...'

Ankara Kalecik'te önceki gün meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu açıklamada bulundu.

Hürriyet Ankara’ya konuşan Candan Gökçeoğlu, “Bu deprem bağımsız biçimde oluşmuş, ancak devamında deprem tehlikesini arttırıcı veya başka bir depremi tetikleyici niteliği yoktur” dedi.

Gökçeoğlu, şöyle konuştu:

“Deprem Ankara il merkezine nisbeten yakın olması sebebiyle özellikle yüksek binalarda yaşayan insanlar tarafından hissedildi. Bu durum Ankara için tekrar deprem tehlikesi meselesini gündeme getirdi. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki bu deprem Ankara’nın deprem tehlikesini hiçbir biçimde değiştirmemiştir. Ankara depremsellik açısından ülkemizde nispeten şanslı konuma sahiptir. Ankara ve çevresinin aktif faylarına MTA tarafından hazırlanan Türkiye Aktif Fay Haritası’ndan bakıldığında, Ankara’nın aktif faya sahip olmadığı görülmektedir. Ancak şunu da belirtmekte fayda görmekteyim. Ankara açısından en kritik kesim yaklaşık 100 km kuzeeyindeki Kuzey Anadolu Fay zonunun segmentleridir. Batıda yer alan Karakeçili, Keskin ve Çankırı fay zonlarına ait segmentler aletsel dönemde kayda değer bir deprem üretmemiştir. Bu zonlardaki segmetler nispeten küçük olup, çok büyük depremleri üretmesi mümkün gözükmemektedir.

AFAD tarafından hazırlanan Ankara İl Afet Risk Azaltma Planı’nda verilen ivme haritasına göre, Ankara çevresinde meydana gelecek bir depremin üreteceği en büyük yer ivmesi yoğun kent nüfusunun bulunduğu kesimde 0.2g’nin altında kalacaktır. Böyle bir ivme değeri, zayıf zeminler üzerinde kurulu, mühendislik prensiplerine uyulmamış çok katlı binalarda hasara sebebiyet verebilecek kapasitedir. Bunun dışında, iyi mühendislik hizmeti almış yapılarda böyle bir ivme değerinin, depremi gayet iyi hissetme dışında bir etkisi olmayacaktır. Neticede Kalecik’te meydana gelen depremin Çankırı fay zonundaki küçük bir parça üzerinde meydana gelmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Bu Deprem bağımsız biçimde oluşmuş, ancak devamında deprem tehlikesini arttırıcı veya başka bir depremi tetikleyici niteliği yoktur. Ankara açısından bugüne kadar tarif edilen deprem tehlikesi açısından değişen bir şey yoktur.”