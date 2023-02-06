Deprem sonrası kayıplara ilişkin ilk bilanço ortaya çıktı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.

AFAD Deprem Dairesi depremin derinliğinin 7 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Yurttaşlar enkaz altında kaldı.

Maraş Valisi: Ölü ve yaralı sayısı veremiyoruz

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'la ilgi konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi" açıklamasında bulundu.

Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "İlk etapta şu an 18 binamız yıkılmış vaziyette, ilk tespitlere göre 17 vatandaşımız vefat etti. 30 vatandaşımız da yaralı" dedi.

Malatya

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Diyarbakır

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı" dedi.