Deprem sonrası 44 bin 730 konutta 'fahiş' fiyat artışı tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, on bir ili etkileyen depremler sonrasında "fahiş fiyat artışlarına" yönelik denetimler yaptı.

Denetimlerin sonuçlarını paylaşan Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, fiyatlarında yüksek oranda artış yapan 37 bin 367 satılık ve 7 bin 363 kiralık konut ilanı tespit ettiklerini söyledi.

Yurttaşlara çağrıda bulunan Bayrakdar, "Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerek CİMER, VİMER gibi uygulamalarla, gerekse ALO 189’u arayarak telefonla bize bu hususlarda gördükleri eksiklikleri şikayet edebilirler" dedi. (AA)