Deprem nedeniyle Adana-Gaziantep otoyolunda hasar meydana geldi

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyurura göre Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen deprem nedeniyle hasar oluştu.

Yapılan açıklamada "Osmaniye -Gaziantep Batı Kavşağı arası deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, D - 400 Devlet Yolu'na yönlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.