Deprem konutlarını 'tanıdık' müteahhit yapacak: İhale yine yandaşa

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 13 Mart’ta 1 milyar 645 milyon 86 bin TL’ye “Adıyaman 2’inci Etap Kırsalı 500 Deprem Konutu Yapımı İşi” için ihale düzenledi. Dört farklı İhaleyi ise 1 milyar 488 milyon 595 bin TL’ye Turgut Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Rize merkezli şirketin sahibiyse aynı zamanda Çaykur Rizespor Kulübü’nün başkanı olan İbrahim Turgut.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, Turgut daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmiş, oğlu Bilal Erdoğan’la da çok sayıda fotoğraf vermişti. Aynı zamanda Erdoğan, Turgut’un şirketini ziyaret etmişti. Şirket 2019’dan bu yana 13 farklı kamu ihalesi aldı. En çok Devlet Su İşleri’nden ihale alan şirket, buradan 4 milyar 208 milyon 416 bin 551 TL kazandı.

Yurttaşları zorla evlerinden çıkarmışlardı

Geçen yaz boyunca AKP’li belediyeler İstanbul’un birçok noktasında kentsel dönüşüm mağduriyeti yaratmıştı. Turgut’un şirketi kentsel dönüşüm çalışmalarında öne çıkanlardan. Beykoz’daki Tokatköy ve Güngören’deki Tozkoparan mahallelerinde riskli bölge ilan edilen noktalarda yurttaşlar hakları tam anlamıyla verilmeden evlerinden çıkarılmıştı.

İki mahalleye de çevik kuvvet ve belediye ekipleri tarafından sabah baskınları düzenlenmişti. Yurttaşlara biber gazı ve plastik mermi sıkılmıştı. Tokatköy’deki kentsel dönüşüm projesi 789 milyon 743 bin TL’ye, Tozkoparan Mahallesi’ndeki proje ise 988 milyon 100 bin TL’ye Turgut’un şirketine verilmişti.