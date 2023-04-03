Osmaniye Belediyesi kirliliği tescillenen şebeke suyunu 'kullanılabilir' buldu

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) kurduğu Deprem Takip Merkezi, Osmaniye'de üç ayrı noktadan alınan numunelerle incelenen şebeke suyunun organik maddeler ile kirlendiği ve koliform bakteri içerdiğini tespit etmişti. Akredite laboratuvarlarda incelenen suyun içme ve kullanıma uygun olmadığı belirlenmiş, tüketiminin ölümle sonuçlanabilecek birçok hastalık riskine yol açacağı uyarısında bulunulmuştu.

Osmaniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise uygunluk oranının yüzde 97 olduğu iddia edilen şebeke suyunda mikrobiyolojik kirlilik bulunmadığı savunuldu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şebeke suyunun kirliliği hakkındaki haberler "asılsız" olarak nitelenirken, elde edilen sonuçlara ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

'İçme ve kullanıma uygun değil'

Hatırlatma 28 Şubat'ta TKP'nin Osmaniye-Yunus Emre Mahallesi'ndeki semt evine yapılan baskınla gözaltına alınan parti üyelerine 'şebeke suyu pis diyormuşsunuz' suçlaması yöneltilmişti.

Deprem Takip Merkezi, bir mahalle ve iki haneden alınan şebeke suyu numunelerine ilişkin kamuoyu ile şu sonuçları paylaşmıştı:

"09.03.2023 tarihinde Osmaniye ilinde yerleşim alanlarından şebekeden alınan su numunelerinde yapılan analizler incelenmiş olup, üç adet su numunesinde şebeke suyu bulanıklık ölçümünün standart değerlerin sınır değerinde olduğu tespit edilmiştir.

Laboratuvar sonuçları

Tat ve koku yapan maddeler ise standart değerlerin üstünde sınırda olduğu görülmektedir. Ayrıca şebeke suyunda önemli miktarda mikrobiyolojik kirlenme olduğu (Koliform bakteri) analizlerde tespit edilmiştir.

Analizlerin tamamı değerlendirildiğinde şebeke suyunun içme ve kullanma suyu için uygun olmadığı görülmüştür. Su kaynağının, bulanıklık ve koku giderimini sağlayacak bir arıtma işleminden geçirilerek, dezenfekte edildikten sonra içme ve kullanma suyu olarak kullanılması uygun olacaktır.

Her üç ilde değişik su kaynaklarında yapılan analizlerde suların genellikle içme ve kullanma suyuna uygun olmadığı anlaşılmaktadır."

Osmaniye

'Halk kendi kaderine terk edilmemeli'

Deprem Takip Merkezi’nin teknik heyetinde yer alan çevre mühendisi ve TKP’nin İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Ömür Yaşayan ise Osmaniye'de şebeke suyu kullanımının ishal ve salgın hastalıklara yol açabileceğini belirterek şu uyarıda bulunmuştu:

"Koliform bakteri tespit edilen noktada bulunan içme ve kullanma suyu olarak kullanılmamalı. Bu noktalardaki su içilmemeli, yemek yapılmamalı, bulaşık yıkanmamalı ve duş almak için kullanılmamalı. Kullanılması durumunda insanlarda ishal vb. birçok hastalığa neden olabilir, salgın hastalıklara yol açabilir.

İnsanlar tarafından tüketilen bütün sular organik maddeler ile kirlenmiş ve koliform bakteri içeriyor. Sular, içme ve kullanım suyuna uygun değil. Bu suların kullanılması sonucu insan ve diğer canlılarda ölümle sonuçlanabilecek birçok hastalık riski bulunmakta.

Halk, bölgede su ihtiyacını, dayanışma ve kendi olanakları ile kendisi karşılamaya çalışıyor.

Sağlıklı suya erişim koşulları kamu su yönetimleri tarafından sağlanmalı, halk kendi kaderine terk edilmemeli."