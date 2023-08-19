Deprem kayıpları için Meclis araştırması istendi: 6 ay geçti, hâlâ haber yok

6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti. Ancak hâlâ bulunamayan ya da kimliği tespit edilemeyen "kayıp" cenazeler var. CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, deprem kayıplarıyla ilgili Meclis araştırması istedi.

Kara, Meclis'e sunduğu önergede şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli ve 20 Şubat Hatay merkezli depremlerin üzerinden 6 ayı aşkın süre geçmesine rağmen, depremden etkilenen 11 ilde hâlâ aile bireylerine ulaşamayan yurttaşlarımız mevcuttur. Deprem bölgesindeki kayıp vakalarının detaylıca araştırılması ve yapılacak tespitlerle ailelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."

CHP'nin "depremde kaybolan insanlar ve refakatsiz kalan çocukların sorunları”yla ilgili Meclis araştırması önergesi daha önce AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.