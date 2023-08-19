AKP’li vekilin şirketi devlete milyonlarca liralık aşı sattı

AKP'li vekilin bugüne dek kamudan aldığı ihalelerin toplam tutarı 1,5 milyar liraya yaklaştı.

Haber Merkezi

AKP'li milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Keymen İlaç, Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) milyonlarca liralık aşı sattığı ortaya çıktı. 

Oda TV’nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın bir milyon dozluk “Pediatrik Hepatit A Aşısı” alımı DMO'nun için açtığı ihaleye tek teklifi Alagöz’ün sahibi olduğu ilaç şirketi sundu. İhaleyi 238 milyon liraya alan AKP'li vekil sözleşmeyi 9 Ağustos'ta imzaladı.

Keymen İlaç, Alagöz milletvekili seçilmeden önce de Sağlık Bakanlığı’nın pek çok ilaç alımı ihalesini almıştı. 2021 yılında aldığı 6 ihalenin bedeli 497 milyon lira, 2022 yılında aldığı 7 ihalenin bedeli ise 738 milyon lira tutmuştu. 2023 yılında aldığı son ihale ile birlikte ihalelerin toplam bedeli 1,5 milyar liraya yaklaştı.

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