Deprem ihalesini AKP’li belediyeye bağlı şirket aldı

11 ili vuran depremlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ihaleleri AKP'ye gitmeye devam ediyor. Daha önce bazı konut yapım ihalelerinin AKP'li isimlere verildiği kamuoyuna yansımıştı. Ancak bu kez ihale direkt AKP'li belediyeye verildi.

1 milyar liralık sözleşme

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Malatya İli Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi 681 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 8 Mart 2023'te davet usulüyle yapılan Pazarlık 21 b maddesine göre yapıldı. İhaleye 10 firma katıldı. İhaleyi kazanan Er konut inşaat Taahhüt Nakliye ve Madencilik Şirketi ile Alkazan İnşaat Endüstri Ticaret şirketi ortaklığı oldu. 23 Mart 2023'te iki şirket ortaklığı ile TOKİ arasında 1 milyar 165 milyon liralık sözleşme imzalandı.

Ocak 2024'te bitecekmiş

Er Konut A.Ş. başkanı aynı zamanda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen. Şirketin yönetim kurulunda ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Altundağ, Müdürler Tahir Akgül, Ferdi Piyi, Mine Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor.

İhale için 23 Mart'ta sözleşme imzalanırken, konutların Ocak 2024'te tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

AKP'lilerin aldığı deprem ihaleleri

AKP'lilerin aldığı ihalelerden bazıları şöyle: