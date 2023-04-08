AKP'li belediyeden AKP'lilerin şirketine 4 günde iki ihale

İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi, 6 Mart'ta parklarda kullanılmak üzere oyun grubu, zemin kaplama malzemeleri ve bitki alımı için ihaleye çıktı. 51 milyon liralık en düşük teklifin sahibi İlkelim İnşaat ihaleyi kazandı.

Aynı belediye 10 Mart'ta 2023 yılı için belediye hizmet binalarının bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere 302 kalem nalbur malzemesi için ihale düzenledi. Bu ihaleyi de 2 milyon 760 bin liralık tek teklifin sahibi İlkelim İnşaat aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre AKP'li belediyenin 4 gün ara ile düzenlediği iki farklı içerikteki ihalede 54 milyon lira aynı şirkete gitmiş oldu.

2013 yılında kurulan şirketin eski yönetim kurulunda AKP'nin Eyüpsultan Gençlik Kolları yöneticisi Ersin Can Alas, AKP'den milletvekili aday adayı da olan ve Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunurken “Kafalarına sıkarız” ifadesiyle tepki çeken Erol Bulut'un oğlu Yunus Emre Bulut bulnuyor.