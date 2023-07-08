'Deprem için kullanacağız' denilen 185,9 milyar lira ne oldu?

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, AKP’nin memur maaşları ve bazı vergilerde artış öngören torba teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında toplanan vergiler ve yapılan kampanyalardan toplanan paraların maliyetini vererek iktidarı eleştirdi.

1999 Marmara Depremi’nin ardından 23 yıldır toplanan 88 milyarlık özel iletişim vergisiyle yapılabilecek konut sayısı hesabını açıklayan Millet Akay, “TOKİ'nin bina metrekare inşaat maliyetleriyle ilgili olarak hesaplandığında 85 metrekarelik 214 bin konut yapılabiliyor. 119 metrekarelik bir konut yaptığımız zaman da 153 bin konut yapılabiliyor” dedi.

'Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla toplanan 74 milyarlık bir rakam var'

Cevdet Akay, “Bundan yıllar önce 99 yılındaki Marmara depremi neticesinde özel iletişim vergisiyle ilgili olarak 2000-2023 yılları arasında toplanan toplam vergi gelirleri yani özel iletişim vergisi olarak 88 milyar. Yine, bunun akabinde imar affıyla ilgili toplanan yaklaşık 23 milyar 523 milyon. Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla toplanan 74 milyarlık bir rakam var. Bu rakamların toplamı da 185,9 milyar yapıyor” diye konuştu.

'Toplanan parayla 123 bin konut yapılabiliyordu'

Özel İletişim Vergisi’nden toplanan parayla yapılacak konut sayısına ilişkin veriler paylaşan Akay, "TOKİ'nin bina metrekare inşaat maliyetleriyle ilgili olarak hesaplandığında 85 metrekarelik 214 bin konut yapılabiliyor. 119 metrekarelik bir konut yaptığımız zaman da 153 bin konut yapılabiliyor; bunlar çok ciddi rakamlar” ifadelerini kullandı.