Deprem bölgesine yardıma giden işçileri işten çıkartmıştı: Akkuyu Nükleer’den açıklama

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında faaliyet gösteren şirket, zam talep eden işçilerin kartlarını iptal ederek işten çıkarmıştı. Şirket, işçilerden bazılarını ise deprem bölgesine gönüllü olarak gitmelerini öne sürerek, üç günlük devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarmıştı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. konuyla ilgili Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) ulaşarak, PE haberinde geçen ifadelerin doğru olmadığını öne sürdü. Şirketten gelen açıklamanın ardından Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler ise şirket açıklamasında yer alan iddiaları kabul etmediklerini ve işten çıkarma sürecine ilişkin söylediklerinin tamamen gerçeği yansıttığını ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan PE, hem şirketin ilettiği açıklamaya hem de işçilerin değerlendirmelerine yer verdi.

'Provokatif davranışlarda bulunanların işten çıkarılmaları öngörülmektedir'

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından PE’ye iletilen açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

“Medyada ve sosyal ağlarda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının alt yüklenicisi İntens İnşaat çalışanlarının maaşlarının ödenmesinde gecikmeler yaşandığına ve depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılan söz konusu şirket çalışanlarının işten çıkarıldıklarına dair haberler yer almıştır. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu iddialara ilişkin resmi bilgilerin yayınlanmasını gerekli görmektedir.

Arama kurtarma çalışmalarında görev alan İntens İnşaat çalışanlarının işten çıkarıldığı bilgisi doğru değildir. İntens İnşaat çalışanlarının maaşlarına enflasyon oranına göre yılbaşında zam yapılmıştır. Bazı İntens İnşaat çalışanları zam oranından memnuniyetsizliklerini dile getirmiş ve aralarında anlaşarak iş bırakmıştır. Bu çalışanlar aynı zamanda iş arkadaşlarının çalışmalarını engellemiş ve onları iş disiplin kurallarına aykırı davranmaya teşvik etmiştir. İşveren ve çalışanlar arasında bu duruma sebebiyet veren anlaşmazlık çözüme kavuşmuştur.

Akkuyu NGS şantiyesinde iş disiplininin korunması ve tüm inşaat işçileri için güvenli çalışma koşullarının sağlanması amacıyla belirli disiplin tedbirleri öngörülmektedir. Bu kapsamda diğer çalışanların uygun çalışma koşullarına kavuşabilmesi ve sahadaki çalışmaların olağan seyrinde devam edebilmesi için yalnızca provokatif davranışlarda bulunanların sahaya girişlerinin engellenmesi ve işten çıkarılmaları gibi disiplin tedbirleri öngörülmektedir.”

'Taleplerimize karşılık vermek yerine işten çıkışımız yapıldı'

Şirketin yapmış olduğu bu açıklamaya ilişkin Akkuyu işçilerinin cevabı ise şu şekilde:

“Deprem bölgesine yardım için gönüllü olarak gitmemizi şirket bahane ederek zam tartışmasını kapatmak istedi, yardıma gidenlerimizin işten çıkarılmasına, düşük zam dayatmasına ve ‘oldu-bitti’ye karşı taleplerimizi dile getirdik ve işten çıkarıldık.”

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile temasta olan işçiler, şirketin yaptığı açıklamanın tamamen gerçeğe aykırı olduğunu, İntens İnşaat şirketinin gönüllü olarak deprem bölgesine gidenlerin 3 günlük devamsızlığını bahane ederek deprem öncesi zam taleplerini kırmak için kendilerini işten çıkardığını belirtti.

İşten çıkarılan bir işçi, “9300 TL maaş alıyorduk. Asgari ücrete zam gelince biz de yaptığımız işe uygun zam istedik. Ancak şirket istediğimiz zammı kabul etmedi. Biz maaşlarımızın 15 bin TL olmasını istiyorduk. Bunun üzerine bir anlaşma sağlanmadı. Bu süreç sonrasında deprem gerçekleşti ve konu değişti. Biz, 06.02.2023 günü sabah depremi duyar duymaz deprem bölgesine gitmek istediğimizi ifade ettik. Ana firma otobüs ayarladı, onunla deprem bölgesine yardım amacıyla gittik. Hem taşeron hem de ana firmanın bilgisi dahilinde bölgeye gittik. Aradan 3 gün geçti, İntens şirketi telefon etti ve ‘burada bizim çok işimiz var, dönün çalışın’ dedi. Şantiyeye döndükten sonra ‘depremden önce olan zam taleplerimiz ne olacak?’ diye sorduk. Şirket ‘talepleri yerine getireceğiz’ diyerek geçiştirdi. Biz de taleplerimizi bir an önce yerine getirmelerini istedik. Fakat bu taleplerimize karşılık vermek yerine işten çıkışımız yapıldı” dedi.

'3 gün boyunca şantiyeye gelmediniz, biz sizi işten çıkarıyoruz'

Patronların Ensesindeyiz ağına konuşan işçi, “Şirket, ‘siz 3 gün boyunca şantiyeden dışarı gittiniz, biz sizi o süreçte işten çıkarmadık, ama şimdi zam isterseniz o 3 üç gün boyunca devamsızlık yaptığınız için işten çıkarırız, tazminat da hak edemezsiniz’ dedi. Bunun üzerine bu 30 arkadaşın hemen kartını iptal ettiler. İşten çıkardılar. Bize de, ‘şimdi siz de çalışmayı kabul ederseniz şartlar bu, kabul etmezseniz gidersiniz ya da sizin de kartınızı iptal ederiz, çalışamazsınız’ dediler. Biz de Akkuyu’da çalışan işçiler olarak ‘taleplerimiz belli, kabul edin’ dedik. İnsan kaynakları müdürü ile görüştük. Cevap olarak ‘bizim taleplerimizi kabul ederseniz çalışın, yoksa işi bırakın gidin’ dedi ve bu sürede bizim kartlarımızı iptal ettiler” dedi.

PE: İşçilerin zam taleplerini engellemek için kirli yollara başvurmayın!

Konuya ilişkin açıklamada bulunan PE ise "Geçtiğimiz bu zor günlerde emekçiler sadece depremle, afetlerle, krizle karşı karşıya kalmıyor bir de patronların fırsatçılığıyla mücadele ediyor" ifadesini kullandı.

PE'nin açıklaması şöyle:

“Günlerdir Akkuyu’da yaşanan olaylar sermaye sınıfının gözünün nasıl döndüğünü gösteriyor. Patronların Ensesindeyiz Ağı, Akkuyu Nükleer şantiyesinde olanları yakından takip etmekte, şantiyede işçilerin birliği için çalışmalarını yürütmektedir. Patronların Ensesindeyiz Ağı bir haber sitesi değil, işçilerin iş yerlerinde yaşadığı haksızlıkları paylaştığı bir ağdır. Akkuyu Nükleer şantiyesinde yoğun baskılara maruz kalarak çalışan işçiler şimdi de şirketin mağdur rolüne girerek, depremde yakınlarını kaybetmiş işçilerin durumundan faydalanmaya çalışmasıyla karşı karşıya kalıyor. Depremden önce şantiyede zam talepleri karşılanmayan işçiler, haklı taleplerini dile getirmişlerdir. Deprem olduktan sonra gönüllü olarak deprem bölgesine giden işçilere, “işe 3 gün gelmediniz o yüzden sizi işten çıkarırız, çalışmaya devam edin ve zam miktarını kabul edin” denilerek fırsatçılık yapılmıştır. Geçtiğimiz bu zor günlerde emekçiler sadece depremle, afetlerle, krizle karşı karşıya kalmıyor bir de patronların fırsatçılığıyla mücadele ediyor. Akkuyu’da olan budur. Taşeron firma İntens İnşaat’ın yaptığı fırsatçılığa Akkuyu Nükleer A.Ş. göz yummaktadır. Akkuyu Nükleer A.Ş. ve taşeron firma İntens İnşaat bu yanlıştan bir an önce dönmelidir. Atılan işçiler işe geri alınmalı ve işçilerin haklı talepleri karşılanmalıdır.”

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