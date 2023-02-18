Akkuyu’da nükleer santral inşaatında faaliyet gösteren İntens İnşaat şirketi, deprem bölgesine yardıma giden işçileri işten çıkarıyor.

Bölgeye dayanışma amaçlı giden ve arama kurtarma çalışmalarına katılan işçiler, döndüklerinde işe giriş kartları basmadığı için şantiyeye giremediler. İşçiler, şu ana kadar hiçbir yetkilinin kendilerine açıklama yapmadığını belirtti. Şirket tarafından hiç bir açıklama yapılmadan kartları iptal edilen işçiler fiili olarak işsiz bırakılıyor.

'Deprem için ekipman istedik verilmedi, yardıma gittik diye işten çıkarıyorlar'

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) ulaşan Akkuyu işçisi “Deprem için ekipman istedik verilmedi, şimdi de yardıma gittik diye işten çıkarıyorlar” dedi.

Deprem bölgesine yardıma giden ve bu nedenle işten çıkarılan Akkuyu işçileri, yardım amaçlı deprem bölgesine gittikleri için işten çıkarılamayacaklarını ve bunun için mücadele edeceklerini aktardılar.

PE hesabından yapılan paylaşımda, "Akkuyu’da deprem bölgesine yardıma giden işçiler işten çıkarılıyor! Gözünüzü kâr hırsı bürümüş, insani olan her şeye düşmansınız. Patronlardan mutlaka hesap soracağız!" denildi.

Büyükelçilik '200'den fazla personel gitti' paylaşımı yapmıştı

Öte yandan Rus şirketin ortağı olduğu Akkuyu Nükleer AŞ adına Rus büyükelçiliği 8 Şubat'ta bir paylaşım yaparak "işçileri depremle dayanışma için gönderdiklerini" belirtmişti.

Paylaşımda, "Akkuyu NGS Projesi’nde yer alan şirketler, depremzedeler için el ele verdi. Yükleniciler, aralarında vinçler, traktörler, ekskavatörler ve damperli kamyonların da olduğu 80 aracı bölgeye gönderdi. 200'den fazla personel de deprem bölgesine gitti" denilmişti.

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