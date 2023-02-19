Deprem bölgesine yardım götüremediler, Kuran kursu götürdüler: Diyanet depremi kullanıyor

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, bölgeye yardım götüremeyen ve arama kurtarma çalışmaları yürütemeyen iktidarın, deprem bölgesinde çocuklar için Kuran kursu açtığı ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antep'in Nurdağı’nda kurulan çadır kentte Gaziantep Müftülüğü tarafından çocuklar için hizmete sunulan Kuran kursundan görüntüleri paylaştı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüreklerimizdeki umudu hep birlikte yeşerteceğiz inşallah. Deprem’den en fazla etkilenen yerlerden biri olan Gaziantep Nurdağı’nda kurulan çadır kentte çocuklarımız için hizmete açtığımız Kur’an Kursumuz vesilesiyle evlatlarımızın yüzlerindeki tebessüm oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Diyanet depremi kullanıyor

Öte yandan, depremin ardından bölgeye çadır ve konteynerlerden önce gönderilmeye çalışılan 'mescit konteynerı' tepki çekmiş, afetlerle mücadele etmesi gereken AFAD'ın içerisindeki Diyanet kadroları gözler önüne serilmişti. Ayrıca tarikat ve cemaatlerin deprem bölgesindeki çocukları "kaçırdığı" da bildirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla, on binlerce depremzedenin bilgilerinin Diyanet'le paylaşılmasını sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi. Kararda ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı'na bakan yetkilerinin verilmesi dikkat çekti.