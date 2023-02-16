Diyanet İşleri Başkanı’na Bakan yetkisi geliyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde yapılan köklü değişiklikler bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 51. Maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür” ifadeleri, “Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür” şeklinde değiştirilirken, "FETÖ"cü Mümtaer Türköne’nin “biz uydurduk” dediği Kutlu Doğum Haftası ise ‘Mevlid-i Nebi’ şeklinde değiştirildi.

Yeni düzenlemeyle Türkiye’ye sığınan yabancılar ile depremin yarattığı iç göçten etkilenen vatandaşlara Diyanet manevi danışmanlık hizmeti verebilecek, Diyanet gerekli görülen yerlerde gençlik merkezleri, gençlik ofisleri açabilecek. Emekli Diyanet personeline vaaz verme yetkisi tanıyan düzenlemeye göre Türkiye’ye sığınan yabancılar ile depremin yarattığı iç göçten etkilenen vatandaşlara Diyanet tarafından manevi danışmanlık hizmeti verilecek. Gençliğin "dini ve milli değerlerle barışık, vatanına ve milletine bağlı ve faydalı bireyler" olarak yetişmesi için gerekli çalışmaları yürütülecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle depremin vurduğu Türkiye’de Diyanet’in görev alanı genişletilerek toplum üzerindeki etkisini artıracak bir dizi yeni düzenleme getirildi.

'Olağanüstü hallerde manevi danışmanlık hizmeti'

Bugünkü (16 Şubat 2023) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, cami ve mescit dışında dini programlar ve ilmi toplantılar düzenleyebilecek, Diyanet tarafından uygun görülen yerlere vaaz ve irşat ekipleri gönderilebilecek. Diyanet, olağanüstü haller ile afet ve acil durumlarda sunulacak din hizmetleri ile manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde planlayıp uygulayabilecek.

Kutlu doğum haftası gitti, Mevlid-i Nebi geldi

Önceki yönetmelikte yer alan, FETÖ’den yargılanan Mümtazer Türköne’nin “biz uydurduk” dediği ‘Kutlu Doğum’ ibaresi ‘Mevlid-i Nebi’ şeklinde değiştirildi.

'Gençliğin dini ve milli değerlerle barışık yetişmesi'

26 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan eski yönetmeliğin 12. Maddesinde yapılan değişiklikle (12. Madde (ıı) fıkrası) “Gençliğin dini ve milli değerlerle barışık, vatanına ve milletine bağlı ve faydalı bireyler olarak yetişmesi için gerekli çalışmaları yürütmek” ifadeleri eklendi.

Sığınmacılara manevi danışmanlık hizmeti

Aynı maddenin (jj) fıkrası eski yönetmelikte “Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak” şeklinde iken, “Ülkemize sığınan yabancılara, her hangi bir sebepten dolayı yurt içinde göç etmek durumunda kalmış vatandaşlarımıza ve mevsimlik işçilere yönelik manevi danışmanlık hizmetlerini planlamak ve takip etmek” şeklinde değiştirildi.

Diyanet gençlik merkezleri ve ofisleri açacak

Yeni yönetmelikle Diyanet’e verilen yetki ve sorumluluklar arasında “Diyanet gençlik merkezleri, Diyanet okuma salonları ve Diyanet genç ofislerde; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak kaydıyla öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve benzeri yerlerde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak” da eklenirken aynı birimlerin gerekli görülen yerlerde açılmasını sağlanacak.

Aile ve dini rehberlik bürolarının alanı genişletildi

Eski yönetmeliğin 32. Maddesinin c bendinde yer alan “Aile ve dini rehberlik bürosunda, fetva hattında ve irşat programlarıyla ilgili çalışmalarda görev almak” ifadesinin kapsamı genişletilerek, “Aile ve dini rehberlik büro veya merkezlerinde” şeklinde değiştirildi.

Eğitim kurumları ve medya kuruluşlarına 'vaaz ve irşat' hizmeti

Yönetmeliğin 32. Maddesinde yer alan “Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk eğitim evleri, huzurevleri, sevgi evleri, sağlık kuruluşları, öğrenci yurdu, fabrika ve benzeri yerlerde vaaz ve irşat hizmetinde bulunmak” ifadelerinin de kapsamı genişletilerek, “denetimli serbestlik müdürlükleri, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, medya kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde” ifadeleri eklendi.

Diyanet emekli personeli de vaaz için sahaya çıkaracak

Yönetmeliğin 48. Maddesinde yer alan “Dini yükseköğrenim mezunu olmak şartıyla; Başkanlık personeli, dini eğitim-öğretim veren fakülte ve yüksekokulların öğretim elemanları ile imam-hatip liselerinin öğretmenleri mahalli müftülükten izin almak suretiyle vaaz edebilirler” ifadelerinde de kapsam genişletilerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan emekli olan personele de vaat etme yetkisi tanındı.

Diyanet İşleri Başkanına bakan yetkisi

Yönetmeliğin 51. Maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür” ifadeleri, “Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür” şeklinde değiştirildi.