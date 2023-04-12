Deprem bölgesine gönüllü giden hekime soruşturma

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Adıyaman’a gönüllü giden aile hekimi Dr. Sosın Fisli hakkında, bölgeye ‘izinsiz’ gittiği gerekçesiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Heybeliada Aile Sağlığı Merkezi aile hekimlerinden Fisli, 6 Şubat saat 10.00 sıralarında Adalar İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bölgeye gönüllü gitmek istediğini bildirdi. Fisli, “Önce çok ilginç bir cevap aldım, ‘Durum hakkında bilgimiz yok.’ Ben de ‘İl sağlık müdürlüğünü arayın. Böyle bir görevlendirme varsa bana ulaşır mısınız?’ diye yönlendirdim. ‘Tamam’ dediler, 12.00’de tekrar arandım. İl sağlık müdürlüğüne adımın bildirildiği, beklemem gerektiği söylendi.”

Diken'in haberine göre; Fisli, ertesi gün Toplum Sağlığı Merkezi’ne görevlendirme yazısını almak için gitti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün çok yoğun olduğu, gönüllerin deprem bölgesine gittiği ve 'olur' yazılarının arkalarından yazılacağı söylendi.

İstanbul Tabip Odası’nın gönüllü listesine de yazılan Fisli, İstanbul Tabip Odası’ndan bir grup sağlıkçıyla beraber 8 Şubat tarihinde Adıyaman’a doğru yola çıktı. Fisli İstanbul Tabip Odası’nın görevlendirme yazısını da ilçe sağlık müdürlüğüne iletti. İlçedeki görevliler, il sağlık müdürlüğüne yazı yazdıklarını söyledi. Ancak 9 Şubat Cuma günü hastaları arayınca, gerektiği gibi yerine hekim görevlendirilmediğini, hakkında ise tutanak tutulduğunu öğrendi.

Yurttaşlardan imza kampanyası

İstanbul Tabip Odası’nda bugün konuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Fisli, basın toplantısı için izin aldı. İl sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından aile sağlığı merkezinde gerçekleştirilecek olan denetim ise izin nedeniyle 14 Nisan cuma gününe ertlendi. Ancak il sağlık müdürlüğü ekipleri Fisli'nin izin aldığı gün denetim için aile sağlığı merkezine gitti.

İlçe ve il sağlık müdürlüklerine haber vermesine rağmen, hakkında soruşturma açılan Fisli, yaşananların ardından görevinden istifa etti. Heybeliada'da yaşayan yurttaşlar ise soruşturmanın sonlandırılması için imza kampanyası düzenledi.

Fisli, yurttaşların dayanışmasının ardından istifasını geri çekti.

'Soruşturma vicdansızlık'

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan basın açıklamasını okudu.

Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı:

“Kendisine gösterilmesi gereken fazlasıyla hak ettiği, şükran dolu bir yaklaşım iken, Sağlık İl Müdürlüğü’nün Dr. Sosın Fisli’ye karşı yaklaşımı, bırakın teşekkür etmeyi ve ödüllendirmeyi bilakis soruşturma açarak cezalandırma yoluna gitmek oldu. Kamu otoritesi olarak, depremzede meslektaşlarımıza destek sunması, onlara yaşanan bu felaket karşısında yalnız olmadıklarını hissettirmesi gerekir. Ancak soruşturma açmak suretiyle mesleki deontolojiden uzak ve aynı zamanda vicdandan yoksun bir tutum sergilediğini üzüntüyle görüyoruz. Fisli’ye açılan bu vicdandan yoksun soruşturmanın sonlandırılmasını ve meslektaşımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.”