Deprem bölgesine giden işçi konteynerden düşerek hayatını kaybetti

Van’dan Nevşehir’e çalışmaya giden iş makinası operatörü Turan Ekinci deprem bölgesinde konteyner kurulumu yapıyordu.

Nevşehir Belediyesi’nin taşeron firması Sünnetçioğlu İnşaat tarafından Antakya’da enkaz kaldırma çalışmalarında görevlendirilen evli, iki çocuk babası 32 yaşındaki iş makinası operatörü Turan Ekinci konteynerin taşınması esnasında halatın kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Kendilerine kalacak yer yapıyorlardı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda yer alan bilgilere göre, şirketin deprem bölgesine çalışmaya gönderdiği işçilere 4 gün boyunca kalacak yer ayarlamamasından kaynaklı işçilerin kendi imkanlarıyla buldukları iki konteyneri yaşam alanı yapmak için taşıdıkları belirtildi.

Ekinci’nin düştükten sonra beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org